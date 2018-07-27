Израильская полиция штурмовала мечеть в Иерусалиме

После беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме израильские полицейские штурмовали мечеть Аль-Акса. Они преследовали группы молодых людей, которые до того перед зданием бросали в сотрудников правопорядка камни и взрывали пиротехнику, а затем забаррикадировались, заявил представитель полиции в пятницу, 27 июля. По его словам, в мечети задержали 24 подозреваемых, четыре полицейских ранены.

Пожилых молящихся после обыска выпустили из здания мечети. Когда молодых людей задержали, молитва продолжилась.

В тот же день при протестах в секторе Газа на границе с Израилем, в которых, по данным израильской армии, участвовали около 7000 человек, были застрелены два палестинца и более двухсот ранены. Протестующие бросали в солдат камни и поджигали автомобильные шины.

В ночь на 27 июля скончался 31-летний израильтянин, на которого накануне напал палестинец с ножом в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан. МИД Германии резко осудил это нападение, в результате которого еще два человека получили ранения.

"То, что представитель ХАМАСа назвал это нападение "героическим актом", отвратительно - тем более, что оно льет воду на мельницу тех, кто не заинтересован в разрешении израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении представителя германского внешнеполитического ведомства.

В ответ на этот теракт министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что на Западном берегу реки Иордан будут построены еще 400 домов еврейских поселенцев.

Ранее Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net