Юнкер рассказал, кто кого поцеловал на встрече с Трампом



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал немецкому телеканалу ARD фотографию, где он целуется на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и написал, что это доказывает любовь между Евроcоюзом и США.

"Это было для меня сюрпризом", – сказал Юнкер, отметив, что инициатива поцелуя исходила именно от Трампа.

По словам главы Еврокомиссии, это противоречит его обычному поведению.

Юнкер также отметил, что не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф.

Напомним, 25 июля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Юнкера. Стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин.

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Источник: korrespondent.net