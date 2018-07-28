Домашние животные улучшают здоровье хозяев – Супрун



Домашние животные положительно влияют на здоровье людей. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в пятницу, 27 июля.

"Общения с животными буквально улучшает настроение и делает нас счастливее. Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, что вместе обеспечивают появление ощущения счастья. Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что общение с животными имеет успокаивающий эффект, способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердцебиения", – написала она.

Глава Минздрава напомнила о термине "пет-терапия", которую применяют в медицине и реабилитации для улучшения психического и физического здоровья.

"Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с недостатком сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Таким образом, дети склонны больше взаимодействовать и использовать язык. Положительно влияют на социальное поведение детей и морские свинки", – подчеркнула Супрун.

По ее словам, животные имеют положительное влияние на сердце человека. По мнению исследователей, владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

"В больницах используют пет-терапию для пациентов, которые проходят курсы лечения и реабилитации, что связанные с сильным стрессом. Например, после пережитого стихийного бедствия, аварии или смерти близкого человека. Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)", – написала Супрун.





В то же время она отметила, что для установления эффективности лечения симптомов такого расстройства еще необходимы дополнительные исследования.

Напомним, ранее Супрун советовала не отказываться от мороженого, когда болит горло, а также рассказывала о первой помощи при солнечных ожогах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net