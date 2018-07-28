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28. 07. 2018

Миссия ОБСЕ зафиксировала 120 взрывов на Донбассе

 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 120 взрывов на Донбассе, говорится в отчете миссии.
 
В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 60 взрывов.
 
Вместе с тем, в Луганской области наблюдатели миссии констатировали аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 60).
 
Кроме того, в отчете отмечается, что 25 июля сепаратист угрожал сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ.
 
25 июля, пребывая примерно в 3 км к северо-западу от н. п. Дебальцево, команда миссии готовилась осуществить полет БПЛА СММ среднего радиуса действия. В это время сепаратист на грузовике обратился к наблюдателям и пригрозил сбить беспилотник.
 
Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов
 
Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер посетил пункт пропуска Майорское.

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Источник: korrespondent.net

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