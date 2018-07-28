Миссия ОБСЕ зафиксировала 120 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 120 взрывов на Донбассе, говорится в отчете миссии.

В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 60 взрывов.

Вместе с тем, в Луганской области наблюдатели миссии констатировали аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 60).

Кроме того, в отчете отмечается, что 25 июля сепаратист угрожал сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ.

25 июля, пребывая примерно в 3 км к северо-западу от н. п. Дебальцево, команда миссии готовилась осуществить полет БПЛА СММ среднего радиуса действия. В это время сепаратист на грузовике обратился к наблюдателям и пригрозил сбить беспилотник.

Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности.



Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов

Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер посетил пункт пропуска Майорское.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net