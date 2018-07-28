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28. 07. 2018

США не потерпят вмешательства в выборы – Трамп


Президент США Дональд Трамп провел в пятницу, 27 июля, заседание Совета национальной безопасности по выборам, на котором заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", – говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Американские политики обеспокоены возможностью вмешательства России в выборы 2018 года.

США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы

Напомним, ранее Трамп заявил, что верит выводам американских спецслужбо вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.

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Источник: korrespondent.net

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