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28. 07. 2018

Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией


Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты США и России на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами, сообщает пресс-служба Пентагона.

Мэттис отметил, что он всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны "направляли друг на друга ядерные ракеты".

"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда (США и Россия – ред.) направляли друг на друга ядерные ракеты", – заявил глава Пентагона.

По его словам, "даже в худшие дни холодной войны главы двух стран обсуждали насущные вопросы".

Мэттис также подтвердил возможность встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что "решение пока не принято".

Напомним, ранее Мэттис заявил, что Россия решила стать стратегическим противником США. В Кремле на 100% исключили войну между Россией и США.

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Источник: korrespondent.net

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