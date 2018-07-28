Итоги 27.07: Крестный ход в Киеве, "кровавая Луна"

В Украине выросла задолженность по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд гривен. С начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%.

УПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета



Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета. Заштатный епископ УПЦ КП Севастьян был задержан. Ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Украинцы увидели противостояние Марса и историческое затмение Луны

Жители Украины смогли наблюдать затмение Луны и противостояние Марса. Эти два астрономических явления довольно редкие – лунное затмение стало самым продолжительным с начала 21 века, а великое противостояние Марса происходит каждые 15-17 лет.

Путин пригласил Трампа в Россию

Президент РФ Владимир Путин готов приехать в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, если будут созданы соответствующие условия, и отметил, что главу США уже пригласили в Москву.

В свою очередь, Трамп согласился посетить Москву. Визит американский лидер совершит, как только получит официальное приглашение.

В Киеве прошел Крестный ход ко дню крещения Руси

Украина отметила государственный праздник – День крещения Руси-Украины. Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Онуфрий прочитал молитву на Владимирской горке, после чего состоялся крестный ход к Киево-Печерской лавре.

В целом мероприятие прошло без происшествий, но полиция задержала двух представителей организации Братство.

По данным УПЦ, участие в крестном ходе в Киеве приняли не менее 250 тысяч человек. Полиция насчитала 20 тысяч человек.

Генсек ОБСЕ посетил Донбасс

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в рамках рабочего визита в район операции объединенных сил (ООС) посетил КПВВ Майорское.

На пункте пропуска Гремингер осмотрел мониторинговую камеру ОБСЕ и ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию соприкосновения. Также он пообщался с гражданами.

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Источник: korrespondent.net