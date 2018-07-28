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28. 07. 2018

На Донбассе за сутки 34 обстрела, погиб боец

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе,  том числе два раза из тяжелого оружия. Один военнослужащий погиб.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в утренней сводке в субботу, 28 июля.

Отмечается, что враг вел прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

"Вместе с тем, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного 82-мм минометы", – отметили военные.

В течение текущих суток сепаратисты уже четыре раза открывали огонь по позициям у Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще пятеро получили ранения.

Накануне вечером стало известно, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.

Напомним, за сутки 26 июля на Донбассе зафиксировали 32 вражеских обстрела. Тогда также погиб один боец, еще оин был ранен. 

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Источник: korrespondent.net

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