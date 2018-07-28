В Канаде конфисковали рекордную партию марихуаны

Полиция в Канаде во время дорожной проверки грузовика обнаружила почти полтонны марихуаны. Об этом сообщила в пятницу, 27 июля, полиция канадской провинции Манитоба, на территории которой был выявлен груз.

"Когда правоохранители открыли трейлер, то обнаружили 420 кг упакованной в вакууме марихуаны и 34 кг масла и съедобной продукции с содержанием марихуаны, спрятанной среди продуктов питания", – заявили в полиции.

Водитель грузовика, который следовал из провинции Британская Колумбия в Онтарио, был задержан, а автомобиль и весь груз – конфискованы.

"Этот случай стал самым крупным изъятием марихуаны во время дорожной проверки в Канаде за последние четыре года", – отметили в полиции.

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Напомним, 19 июня, парламент Канады утвердил закон, разрешающий употребление, выращивание и продажу конопли. Это сможет сделать любой гражданин Канады 18 лет и старше.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, легализация продажи марихуаны начнется 17 октября.

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Источник: korrespondent.net