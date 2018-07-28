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28. 07. 2018

Украина отмечает 1030-летие крещения Киевской Руси

В субботу, 28 июля, состоятся торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, сообщает Укринформ.

Начнутся торжества государственным мероприятием на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому, где планируется выступление президента Петра Порошенко.

Также утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужит праздничную литургию.

Ориентировочно с 11:30 начнется крестный ход Молитва за Украину, который завершится молебном на Владимирской горке и молитвой за Украину.

В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину, за победу и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

В центре Киева усилены меры безопасности. Перекрыто движение транспорта по маршруту проведения крестного хода.

Сейчас в центре города ситуация спокойная. На Крещатике стоят несколько пассажирских автобусов, которые привезли прихожан из регионов в столицу. Люди одеты празднично, некоторые в вышиванках.

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.

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Источник: korrespondent.net

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