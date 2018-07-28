Утром в субботу,28 июля, в Житомирской области в селе Новая Чертория на р Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате инцидента разрушено 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв.м. В целом здание состоит из трех подъездов и 225 жилых комнат. Погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работает оперативная группа регионального управления ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области разрушилось общежитие техникума

Напомним, на этой неделе в городе Люботин Харьковской области ветер снес новую крышу с детского сада №2 на улице Ткацкой в Люботине. На капитальный ремонт потратили почти миллион гривен.

Ранее в школе города Балта Одесской области произошел крупный пожар из-за попадания молнии. Огнем были повреждены три класса, перекрытия и крыша на общей площади 200 квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net