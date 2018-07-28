Порошенко объяснил значение Томоса для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 28 июля.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", – сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве.

По словам президента, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

Порошенко подчеркнул, что автокефалия – это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости. Это – вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики", – добавил президент.

При это Порошенко гарантировал, что государство не будет вмешиваться в церковные дела.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", – сказал президент.

Он отметил, что в соседней России церковь "только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепой" режима".

"Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина "русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви", – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, "что просто обязывает нас действовать".

Порошенко заверил, что верующие и церковные общины сами будут решать присоединяться ли им к Поместной украинской церкви.

Напомним, 27 июля Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея, которая прибыла на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

В УПЦ Московского патриархата считают, что попытки изменить канонический статус церкви в Украине приведут к углублению раскола в православии и в украинском обществе в целом.

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Источник: korrespondent.net