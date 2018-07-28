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28. 07. 2018

На Львовщине квадроцикл наехал на шесть человек

Во Львовской области в результате наезда квадроцикла на группу людей пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в субботу, 28 июля.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в пгт Верхнее Синевидное Сколевского района.

27-летний житель Львова, находившийся за рулем квадроцикла, по неустановленным причинам свернул с проезжей части и наехал на группу людей, сидевших за столом.

Пятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Накануне в Ивано-Франковской области автомобиль Opel Vectra въехал в протестующих в селе Стецева, которые перекрыли дорогу регионального значения Снятин-Городенка. Пострадали три человека.

А в Виннице велосипедист убил автомобилиста. Мужчины не поделили выезд со двора и подрались, в результате чего водитель получил смертельные ранения.

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Источник: korrespondent.net

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