В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 28 июля.

После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по улице Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.

Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители. В центре Киева обстановка спокойная.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве проходит крестный ход УПЦ КП

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.

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Источник: korrespondent.net