В Запорожской области затопило 80 домовладений

В Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов подтоплены около 100 домовладений. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 28 июля.

По информации ведомства, 27 июля в указанных районах выпала месячная норма осадков.

Из-за непогоды – шквального ветра и сильных грозовых дождей – в райцентре Пологи поднялся уровень сточных вод и подтопило около 65 частных домов, а также пятиэтажный жилой дом.

Спасатели с помощью мотопомп откачали из затопленных домовладений 187 куб. м воды. По ситуации на 19:30 пятницы подтопленными оставались 33 дома – уровень воды в них достигал от 20 до 60 см.

Также, 27 июля шквальный ветер до 22 м/с и сильные ливни прошли в Гуляйпольском районе, где за один час выпала месячная норма осадков – 51 мм.

Вследствие поднятия уровня сточных вод были подтоплены семь частных домов в городе Гуляйполе, три дома в селе Марфополь и один дом в селе Варваровка.

Спасатели с помощью мотопомп откачали с затопленных строений 120 куб. м воды, а также прочистили сточные каналы.

Также ГУ ГСЧС региона объявило штормовое предупреждение по Запорожской области на субботу, 28 июля. В регионе ожидается шквальный ветер до 20 м/с и ливни. На Азовском море грозы, шквалы, высота волн до одного метра.

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Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

При этом городские власти попытались оправдаться за потоп в Киеве аномальным количеством осадков. Однако в Укргидрометцентре опровергли их информацию о выпадении трехмесячной нормы осадков.

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Источник: korrespondent.net