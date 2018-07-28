В Киеве задержан квартирный вор, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе 1 миллион долларов. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в квартиру одесского предпринимателя, расположенной на 18 этаже, преступник проник, спустившись с крыши.

"Через балконную дверь он проник внутрь и принялся собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав только деньги, ушел", - говорится в сообщении.

На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства. По имеющейся информации, мужчина "гастролировал" Украиной и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме этого, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности - разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное. Решается вопрос об избрании вору меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовая оценка действиям этого человека будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Вор вынес из квартиры в Одессе миллион долларов

Ранее в Одессе полиция задержала россиян, которые украли сумку с 24 миллионами гривен.

Также сообщалось, что в Киеве задержали двух иностранцев с украденным сейфом. Преступники вынесли его из элитной квартиры в Печерском районе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net