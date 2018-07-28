Синоптики предупреждают о ливнях в Киеве

В Киеве в субботу, 28 июля, ожидаются сильные дожди, в связи с чем возможны подтопления. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.
Так, в ближайшее время и до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления.
Кроме этого, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачная погода с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура +26 +28 градусов.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.
Также сообщалось, что Украине на выходных, 28-29 июля, сохранится жаркая погода, пройдут дожди с грозами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby