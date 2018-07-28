Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине ОПГ

Сотрудники полиции задержали в Житомирской области двух мужчин - киллера и лидера одной из крупнейших организованных преступных групп, которые действуют в Украине. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Нацполиция.

Отмечается, что двое жителей Днепропетровской области обоснованно подозреваются в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке, которая состоит из около 30 человек. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории Украины.

Отмечается, что один из задержанных - 32-летний житель Никополя - выполнял роль киллера в группировке. По данным полиции, причастен к обстрелу автомобиля 22 июля в Житомирской области, в результате которого ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка.

После этого преступления киллера задержали в развлекательном комплексе на территории Житомирского района.

Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Также изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели, две упаковки пластида, "черная бухгалтерия" по операциям с наркотическими средствами.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тыс. гривен, поэтому 27 июля, после внесения указанной суммы, он был освобожден из-под стражи.

Однако вскоре полицейские задержали его снова - по подозрению в совершении покушения на убийство.

Сегодня, 28 июля, в одном из судов Житомирской области будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другим задержанным является 44-летний организатор ОПГ, которого задержали в субботу, 28 июля. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир, чтобы поддержать задержанного пособника. Однако по дороге не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП на автодороге Киев - Чоп. При осмотре места происшествия в авто был изъят пистолет с глушителем, большая сумма денег, а также наркотические средства.

В отношении задержанного лидера ОПГ в субботу суд Житомирской области будет избирать меру пресечения.

В полиции отметили, что члены преступной организации имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности в судах.

Сейчас правоохранители проверяют информацию об их причастности к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных в Украине.

Cмотрите фотогалерею: Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине ОПГ

Ранее в Житомирской области задержали участников преступной группировки, которая пыталась взорвать работника полиции.

Также сообщалось, что в Киеве поймали банду, в которую входили правоохранители. Организованная группа занималась рэкетом, вымогательством денег и имущества, похищала и пытала людей. Тогда было проведено 60 обысков, задержали 9 бандитов.

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Источник: korrespondent.net