Под Одессой авто протаранило магазин

В городе Татарбунары Одесской области автомобиль врезался в стену магазина. Погиб 23-летний пассажир. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Авария случилась ночью. Водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице, не справился с управлением и врезался в магазин. После этого водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.

Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато уголовное производство.

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Источник: korrespondent.net