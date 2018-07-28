Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Во Франции утром в субботу, 28 июля, потерпел крушение небольшой пассажирский самолет. Об этом сообщает телеканал Europe1.

Авария случилась вблизи аэродрома в коммуне Бельваль.

По предварительным данным, сразу после взлета пилот заметил проблемы с двигателем. Он попытался развернуть самолет и посадить его, но зацепил верхушку дерева.

Погибли 68-летний пилот и один из пассажиров. Остальные двое пассажиров травмированы. Проводится расследование.

Ранее на севере Вьетнама разбился истребитель ВВС страны Су-22, погибли два пилота.

Также сообщалось, что в Индии разбился истребитель МиГ-21.

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Источник: korrespondent.net