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28. 07. 2018

На Донбассе погибли двое украинских военных

На Донбассе в субботу, 28 июля, погибли двое украинских военных, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

В течение текущих суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединское.

Также сообщается, что сепаратисты предприняли попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

"Но на пути их намерениям стали военные, которые выполняли задания на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Упорным удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы подразделений во главе с командиром роты", - говорится в сообщении.

Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников начал отходить под прикрытием своей артиллерии. Их отход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери - до четырех убитыми и шести ранеными.

"К сожалению, в ходе почти двухчасового боя мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - сообщили пресс-центр штаба.

Напомним, за сутки 27 июля подразделения сепаратистов 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого оружия. Один военнослужащий погиб.

Ранее стало известно, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.

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Источник: korrespondent.net

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