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28. 07. 2018

Крестный ход в Киеве: участие приняли до 65 тысяч верующих

В Киеве в субботу, 28 июля, прошел крестный ход в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси, в котором приняло участие около 65 тысяч верующих. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

К патрулированию массового мероприятия были привлечены 2,5 тысячи правоохранителей.

"По состоянию на 13:00 в шествии приняли участие около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая",  - сообщил Яровой.

Как сообщил журналист Алексей Довбуш на своей странице в соцсети Facebook, участие в шествии приняло около 30 тысяч человек.

"Ради 30 тысяч человек с примитивным сознанием сегодня перекрыли центр 3-миллионного города. Доколе?" - написал он.

Cмотрите фотогалерею: Крестный ход в Киеве: участие приняли до 65 тысяч верующих

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих - до 20 тысяч.

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Источник: korrespondent.net

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