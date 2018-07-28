Во Львове повредили ограждение Мемориала орлят

Группа мужчин спортивного телосложения днем в субботу, 28 июля, напала на Мемориал орлят во Львове. Об этом сообщил директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай, пишет Zaxid.net.

Злоумышленники повредили деревянные реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов.

"Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота, и там они начали разбегаться кто куда", - отметил он.

Полиция задержала одного из злоумышленников. По словам Нагая, он сказал на польском языке, что решил "освободить львов".

"Это совершенно недопустимое поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя", - подчеркнул директор Лычаковского кладбища.

По информации Zaxid.net, задержанный назвался жителем Кракова. Его зовут Матеуш Пасек. Мужчина сообщил, что всего в группе было девять человек. Они остановились в одном из львовских хостелов.

Пресс-служба патрульной полиции подтвердила, что задержанный иностранец. Его доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.

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Источник: korrespondent.net