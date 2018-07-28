Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2018, суббота, 23:45
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
28. 07. 2018

Создание единой поместной церкви не будет простым - Климкин

Создание единой поместной церкви не будет простым, но это будет делом каждого. Такое заявление в субботу, 28 июля, на своей странице в соцсети Тwitter опубликовал глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность. Подумайте, что каждый может для этого сделать, не судите отстраненно", - написал Климкин.

Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність. Поміркуйте, що кожен може для цього зроботи, не судіть відсторонено

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июля 2018 г.

Напомним, 28 июля в Киеве в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины приняли участие около 65 тысяч верующих.

Также сообщалось, что 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих - до 20 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.