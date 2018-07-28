Под Харьковом в бассейне захлебнулись дети

В Купянском районе Харьковской области в домашнем бассейне захлебнулись два ребенка - сестры двух и трех лет. Об этом сообщает Нацполиция области.

Трагедия произошла вечером 27 июля.

"Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей", - говорится в сообщении.

Семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

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Источник: korrespondent.net