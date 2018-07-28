В июле побито более сотни погодных рекордов

В июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур. Об этом в субботу, 28 июля, со ссылкой на данные Национального управления океана и атмосферы США пишет Голос Америки.

Отмечается, что температура в Японии в понедельник достигла 41 градуса, самой высокой отметки в истории. Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Также в Европе обычно прохладные Норвегия, Швеция и Финляндия ощутили температуры, которых они никогда не знали раньше - выше +32 градусов.

На западе США пожары сожгли десятки домов и заставили эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии. Также отмечается, что на этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.

Ранее сообщалось, что в 2018 году многие страны страдают от аномальной жары и ее последствий. Температура в этом году может оказаться самой высокой в истории известной метеорологам.

Напомним, ранее в Калифорнии эвакуировали три тысячи человек из-за лесных пожаров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net