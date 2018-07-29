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29. 07. 2018

Турция предложила США "спасти отношения"


Отношения между Анкарой и Вашингтоном можно спасти и улучшить. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в субботу, 28 июля, передает Daily Sabah.

"Отношения могут быть сохранены и улучшены при условии, что администрация США серьезно отнесется к вопросам безопасности Турции", – сказал он.

Калын отметил, что в последние годы Турция "страдала от односторонних действий США, недальновидные политики которых предприняли несколько шагов, чтобы подорвать стратегическое партнерство обеих стран".

В качестве примера он назвал поддержку США курдских отрядов самообороны в Сирии, которых в Турции считают террористами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. По его словам, санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

В Турции заявили, что не будут терпеть угрозы Соединенных Штатов.

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Источник: korrespondent.net

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