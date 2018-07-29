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29. 07. 2018

Конгресс США против тайных встреч Трампа и Путина


В Конгресс США внесена резолюция, осуждающая "любые будущие тайные встречи" американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Инициатива принадлежит члену палаты представителей от Демократической партии Шейле Джексон Ли.

Политик призвала Трампа согласовывать с Конгрессом любые соглашения, достигнутые с Путиным.

По мнению конгрессменов, договоренности между двумя президентами, достигнутые на саммите в Хельсинки 16 июля, "отвечают интересам России".

"Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом", – говорится в резолюции.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в США.

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Источник: korrespondent.net

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