В Белграде убили адвоката Слободана Милошевича

Сын Слободана Милошевича освобожден от обвинений в Сербии
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!