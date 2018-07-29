Итоги 28.07: Шествие УПЦ КП, рейдеры в Одессе



В Конгрессе США выступили против "тайных встреч" Трампа и Путина

В Конгресс США внесли резолюцию, осуждающую "любые будущие тайные встречи" американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Инициатива принадлежит члену палаты представителей от Демократической партии Шейле Джексон Ли.

Политик призвала Трампа согласовывать с Конгрессом любые соглашения, достигнутые с Путиным.

Вооруженные люди пытались захватить предприятие в Одессе

В Одессе неизвестные вооруженные люди захватили частное предприятие Бетон-Одесса. 20 мужчин в камуфляжной форме ворвались на предприятие и захватили его.

Правонарушителей задержали. У них изъяли оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства.

По данным полиции, нападение в Одессе связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов.

Из Греции в Украину вернулись 12 моряков

В Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Родные встретили моряков в одесском аэропорту.

В Киеве прошел крестный ход УПЦ КП

В Киеве состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины. В шествии приняли участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Петр Порошенко с женой Мариной, ряд министров и политиков.

В МВД сообщили, что в крестном ходе приняли участие около 65 тысяч верующих.

В Греции установили причину лесных пожаров

Лесные участки в Греции загорелись из-за халатности. Об этом заявила местная пожарная служба, тем самым опровергнув предположение властей, что причиной пожаров является поджог.

Вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер.

Порошенко рассказал, зачем Украине Томос об автокефалии

Президент Петр Порошенко заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", – сказал глава государства.

По словам президента, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

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Источник: korrespondent.net