Дело Манафорта: Януковичу советовали обвинять оппозицию в антисемитизме

Следователи команды спецпрокурора Роберта Мюллера предоставили порядка 300 документов, в которых содержаться детали сотрудничества бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Виктором Януковичем и Партией регионов, сообщает издание Голос Америки.
В частности, издание отмечает, что в судебных документах есть письмо Манафорт Януковичу, в котором он говорит о том, что "они активно развивали концепцию антисемитизма, как часть взглядов украинской оппозиции, что было главной частью нашей вашингтонской стратегии".
Также журналисты сообщают о письме Манафорта его партнеру Тэду Дивайну с подробным описанием выступления Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года.
"Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. Виктор Федорович Янукович выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу Украина для людей", - говорится в письме.
Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - 565 тысяч долларов.
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby