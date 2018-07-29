Дело Манафорта: Януковичу советовали обвинять оппозицию в антисемитизме

Следователи команды спецпрокурора Роберта Мюллера предоставили порядка 300 документов, в которых содержаться детали сотрудничества бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Виктором Януковичем и Партией регионов, сообщает издание Голос Америки.

В частности, издание отмечает, что в судебных документах есть письмо Манафорт Януковичу, в котором он говорит о том, что "они активно развивали концепцию антисемитизма, как часть взглядов украинской оппозиции, что было главной частью нашей вашингтонской стратегии".

Также журналисты сообщают о письме Манафорта его партнеру Тэду Дивайну с подробным описанием выступления Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года.

"Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. Виктор Федорович Янукович выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу Украина для людей", - говорится в письме.

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - 565 тысяч долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тысяч долларов.

Еще в материалах дела содержатся вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть оспорены защитой и не признаны судом.

Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

Полу Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также выдвинули обвинения во вмешательстве в дела свидетелей.

Источник: korrespondent.net