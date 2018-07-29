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29. 07. 2018

Сутки на Донбассе: 25 обстрелов, двое погибших

 
За прошедшие сутки, 28 июля, противник 25 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
 
В целом, по данным ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
 
Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.
 
 
Вместе с тем, вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.
 
Кроме того, враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери противник отступил.
 
За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. По данным ООС, потери противника - четверо убитых, шестеро раненых. 
 
Напомним, что в ОБСЕ обещают оказывать всяческую поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.
 
 

Источник: korrespondent.net

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