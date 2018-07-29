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29. 07. 2018

В Египте застряли более 200 украинских туристов

В египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могут вылететь во Львов, сообщает ТСН.
 
Самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.
 
По словам туристов, им только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.
 
Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили.
 
В свою очередь, в пресс-службе Join Up! подтвердили проблемы с задержкой рейса.
 
"Рейс задержан по причине поломки шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", - сообщили в компании.
 
Украинцам пообщали вылет в воскресенье утром.
 
Напомним, что ранее в аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. Туроператором выступала та же компания JoinUp!
 
 

Источник: korrespondent.net

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