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29. 07. 2018

ДТП в Ровенской области: машина наехала на женщину с двумя детьми

 
В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине, сообщает полиция области.
 
По предварительной информации, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, наехав на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.
 
В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты, обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Напомним, что в Запорожье в результате ДТП поздно вечером в пятницу два человека погибли, еще пять были травмированы. Отмечается, что женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении.
 

Источник: korrespondent.net

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