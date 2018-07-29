ДТП в Ровенской области: машина наехала на женщину с двумя детьми

В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине, сообщает полиция области.

По предварительной информации, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, наехав на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что в Запорожье в результате ДТП поздно вечером в пятницу два человека погибли, еще пять были травмированы. Отмечается, что женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении.

Источник: korrespondent.net