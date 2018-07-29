Под Львовом пьяный депутат врезался в автобус - журналистка

Днем в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Львовской области в смертельное ДТП угодил депутат Сокальского городского совета от партии Свобода Василий Петрушка, сообщила на своей странице в Facebook председатель комиссии по отбору кандидатов на должности полицейских в патрульной полиции Львовской области, журналистка Виктория Балицкая.

Авария случилась на автодороге Червоноград - Радехов, водитель автомобиля Fiat, житель города Сокаль 1975 года рождения, совершил столкновение с автобусом БАЗ сообщением Тернополь - Червоноград.

По словам Балицкой, за рулем Fiat был депутат Сокальской городского совета Василий Петрушка.

После столкновения Fiat "вылетел" на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным Балицкой, в крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом сокальського горсовета от "Свободы" и работает в Центральной районной больнице Сокаля. Напомним, что в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине.

Источник: korrespondent.net