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29. 07. 2018

Манафорт просил скрыть от суда 3 фото с Януковичем

 
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине, сообщает Bloomberg.
 
Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие, предвзятые и неоправданно трудоемкие доказательства". 
 
Среди этих документов были три фотографии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сделанные, когда Манафорт помогал Януковичу во время предвыборной кампании. 
 
 
Прокурор в свою очередь отметил, что эти документы непосредственно показывают, как Манафорт "делал деньги". 
 
 
Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинской  Партией регионов.
 
30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 
 
Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению.

Источник: korrespondent.net

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