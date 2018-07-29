Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2018, воскресенье, 16:49
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
29. 07. 2018

В Украине с начала года утонули более 700 человек

С начала года на водоемах страны погибло 704 человека, из которых 70 детей. Как сообщили в ГСЧС в воскресенье, 29 июля, при этом было спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

"Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

Только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.