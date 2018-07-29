Турки пытались похитить из Монголии преподавателя-оппозиционера

Турция пыталась вывезти из Монголии турецкого преподавателя-оппозиционера, однако власти страны воспрепятствовали этому. Как сообщает The New York Times, преподаватель Вейсел Акчай управляет сетью международных школ, которая связана с суннитским теологом Фетуллахом Гюленом.

Преподаватель Вейсел Акчай находился у своего дома в столице Улан-Батор в пятницу утром. Его затолкали в микроавтобус Toyota, в котором были трое людей в масках. Автомобиль был с поддельными автономерами. Об этом сообщил коллега преподавателя, который также общался с правоохранителями. Его слова о похищении преподавателя в микроавтобусе подтвердили еще двое людей на условии анонимности.

Несколько часов спустя в аэропорту Улан-Батор приземлился самолет. Согласно онлайн-службе слежения за полетами Flightradar24, это был самолет ВВС Турции. Когда стало известно об этом самолете, в аэропорту собрались родственники и друзья преподавателя из Турции.

Позже в тот же день министерство иностранных дел Монголии опубликовало заявление, согласно которому правительство приказало самолету оставаться на земле, а захват господина Акчая намерены трактовать, как "неприемлемый акт нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия решительно возразит".

Ранее Турция заявляла об экстрадиции сторонников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств.

Напомним, с момента путча турецкая разведслужба MIT провела операции по борьбе со сторонниками Гюлена в 18 странах. 80 сторонников были задержаны и вывезены в Турцию.

Что касается самого Гюлена, обвиняемого в подготовке военного переворота, то его турецкие прокуроры потребовали приговорить к 3 623 пожизненным заключениям и еще к 2 923 годам тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net