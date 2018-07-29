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29. 07. 2018

В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы

В итальянском городе Терни эвакуировали 11,3 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство ANSA в воскресенье, 29 июля.

Так, согласно данным агентства, в городе была обнаружена 226 кг американская бомба около вокзала Цези.

Согласно информации Terni Today, внутри ее находится 13 кг тротила. После завершения эвакуации саперы разминируют ее, а затем снаряд будет подорван в карьере.

Также сообщается, что эвакуация жителей уже закончилась.

В Париже эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожара

Напомним, в апреле власти Берлина провели эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы.

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Источник: korrespondent.net

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