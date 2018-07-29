В Альпах разбился самолет: четыре жертвы

В результате падения легкомоторного самолета, который врезался в вершину ледника в швейцарских Альпах, погибли четыре человека. Как сообщает The Local, самолет упал на высоте 3300 метров над уровнем море в районе перевала Дунанд в южном кантоне Вале.

Сообщается, что это был четырехместный самолет французского производства, который вылетел из аэропорта города Сьон "для прогулочного полета".

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Получив предупреждение, власти отправили спасательные команды на место падения, которые нашли тела пилота и трех пассажиров.

Обстоятельства аварии пока неизвестны, жертвы еще не были официально идентифицированы.

Недавно во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет - погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net