В Ужгороде разрушили плиты на кладбище

В Ужгороде неизвестные разрушили надгробных плиты на территории одного из кладбищ областного центра. Инцидент произошел накануне около 21.00, сообщили в областной полиции в воскресенье, 29 июля.

"Полицейские получили сообщение о повреждении надгробных плит на кладбище Кальвария в Ужгороде. Сейчас правоохранители выясняют характер и причины повреждений", - сообщили в полиции

В Одесской области подросток сломал 54 креста на кладбище

Открыто уголовное производство за надругательство над могилами. Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее группа мужчин спортивного телосложения днем напала на Мемориал орлят во Львове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net