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29. 07. 2018

Трамп грозит заблокировать работу правительства

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в воскресенье, 29 июля.

"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы (в конгрессе) не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены! (с Мексикой)" - написал Трамп.

Президент также призвал изменить действующую в США систему, чтобы обеспечить прибытие в страну тех иммигрантов, которые могут принести реальную пользу. Для этого, по его мнению, необходимо отменить лотерею по выдаче гражданства. "Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди", - отметил Трамп.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что остался доволен итогами телефонной беседы с Трампом.

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Источник: korrespondent.net

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