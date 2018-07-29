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29. 07. 2018

Янукович судится с Луценко

Беглый президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и ее главы Юрия Луценко. Как говорится в реестре судебных дел, Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Заседание по делу начнется 13 сентября в 10.00 в переулке Крестовом, вести его будет судья Вита Бортницкая.

Как уточняет агентство УНН, Янукович подал иск 23 июня. Кроме того, суд обязал Генеральную прокуратуру и Луценко подать отзыв на иск в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства.

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Ранее сообщалось, что Луценко должен предоставить судебные решения, доказывающие вину Януковича в хищении средств, или публично принести ему извинения. 

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Источник: korrespondent.net

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