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29. 07. 2018

Выросло число жертв землетрясения в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на службу гражданской обороны страны в воскресенье, 29 июля.

Кроме того, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Cмотрите фотогалерею: Выросло число жертв землетрясения в Индонезии

Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися афтершоками.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате землетрясения в Индонезии.

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Источник: korrespondent.net

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