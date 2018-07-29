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29. 07. 2018

UNICEF: Каждая третья жертва торговли людьми несовершеннолетняя

В мире 28% жертв торговли людьми являются несовершеннолетними. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

По данным фонда, в африканских странах к югу от Сахары количество несовершеннолетних среди жертв торговцев людьми еще больше и составляет почти 64%. В Центральной Америке и на островах бассейна Карибского моря количество детей и подростков среди жертв достигает 62%.

"Торговля людьми это реальная угроза миллионам детей во всем мире", - отметила исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор. Она отметила, что наиболее уязвимыми являются дети, которые покинули свои дома и остались без защиты взрослых.

Напомним, в Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году).

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Источник: korrespondent.net

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