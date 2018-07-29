Под Киевом поезд врезался в Renault, есть жертвы

В Киевской области поезд сбил на переезде автомобиль Renault Megane – погибли два человека. Авария произошла Авария произошла на отрезке дороги между Триполье и Мироновкой в воскресенье, 29 июля, сообщает Общественное радио.

По словам машиниста поезда, переезд был закрыт и водитель Renault пытался проскочить на красный свет. На место происшествия прибыли "скорая" и полиция.

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Ранее в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека, еще семь пострадали.

До этого возле станции Пидзамче во Львове под поезд Ивано-Франковск-Киев сбил мужчину и женщину.

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Источник: korrespondent.net