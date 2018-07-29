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29. 07. 2018

В Камеруне более 160 заключенных подожгли тюрьму и сбежали

Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна. Об этом сообщает издание L'express.

Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.

Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.

Как сообщалось, ранее в Бердичеве из колонии сбежали двое заключенных.

Напомним, в конце июня в райцентре Новотроицкое Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое заключенных. Они скрылись, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.

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Источник: korrespondent.net

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