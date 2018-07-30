Во Львове умерла известная украинская радиоведущая

На 73-м году жизни во Львове скончалась известная радиоведущая Марта Кинасевич. Легендарная журналистка умерла от тяжелой болезни в субботу, 28 июля. О смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги.

В 1967 году Марта Кинасевич начала работать на львовском радио. На протяжении 25 лет выходила ее авторская программа "Странствующий меридиан".

Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Своей задачей в журналистике Марта Кинасевич считала популяризацию украинской музыки.

Напомним, 7 июля на 89-м году жизни умер украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко. Его отпевание прошло во Владимирском соборе. Похоронили Лукьяненко на Байковом кладбище.

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Источник: korrespondent.net