В Винницкой области молния убила двух человек

В субботу, 28 июля, молния попала в беседку с людьми в городе Хмельник Винницкой области - два человека погибли, один попал в реанимацию. Об этом сообщает Vinbazar.com.
Несчастный случай произошел около 16.00 на улице Лысенко недалеко от местного магазина.
Сообщается, что молния ударила в беседку, где сидели двое мужчин. От электрического разряда 25 и 38-летние местные жители погибли на месте.
Их 36-летний товарищ, который стоял возле беседки, находится в реанимационном отделении больницы.
Ранее в городе Харцызск на неподконтрольной части Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал.
А накануне в Килийском районе Одесской области от удара молнии загорелась школа.
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Источник: korrespondent.net
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