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30. 07. 2018

В Мьянме из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек

Около 50 тысяч жителей Мьянмы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Об этом сообщает Reuters.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный. Всего от стихии могут пострадать около 100 тысяч человек.

Из-за ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны. В центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Также пострадал западный штат Ракхайн. Многие деревни в этих районах оказались полностью затопленными.

Напомним, в Греции после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, 26 июля дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин.

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В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома

Источник: korrespondent.net

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